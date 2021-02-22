Ингушских школьников приглашают к участию в выставке рисунков к годовщине депортации

Для того чтобы принять участие в флешмобе, участникам необходимо выложить свои рисунки с указанием хештегов #23февраля, #1944год, #депортация, #депортацияингушскогонарода на свой аккаунт в социальных сетях.

Также в Ингушетии продолжаются республиканские онлайн-флешмобы «Февраль-44» (чтение стихов на русском и ингушском языках) и «Фото у памятников, посвященных депортации» (хештеги #23февраля, #1944год, #депортация, #депортацияингушскогонарода).