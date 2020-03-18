Ингушских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою»

По словам организаторов, задача конкурса — помочь ребятам изучить истории детей и подростков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, работали в тылу, приближая победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Номинации конкурса: «Рисунок», «Литературное творчество. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Фотоколлаж».

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса.

Работы принимаются до 31 марта 2020 года.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою», направляйте вопросы на электронную почту konkurs@fedorovafond.ru.