Конкурс

Ингушских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою»

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Фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» приглашает ингушских школьников принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», посвященном вкладу детей и подростков в Великую Победу.

По словам организаторов, задача конкурса — помочь ребятам изучить истории детей и подростков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, работали в тылу, приближая победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Номинации конкурса: «Рисунок», «Литературное творчество. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Фотоколлаж».

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса.

Работы принимаются до 31 марта 2020 года.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою», направляйте вопросы на электронную почту konkurs@fedorovafond.ru.

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