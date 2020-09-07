Ингушских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Исцеляющая природа»

Участникам-командам предлагается создать творческую инсталляцию на тему: «Исцеляющая природа — планета на грани». Инсталляция должна быть создана с учетом того, чтобы заполнить пространство стены 180×180 см и стола 180×60 см. Для создания мини-выставки можно использовать любые виды искусства. Получившуюся инсталляцию нужно установить в учебном заведении и отправить фотографию и описание в 200 слов. Дополнительно присылается видео (до 3 минут) или презентация PowerPoint, которые будут показаны в Музее естественной истории в случае победы.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте. Дополнительно ссылка на видео, фото и описание высылаются на адрес: jo. elphick@davidshepherd. org с пометкой «Global Canvas submission».

Победители получат призы, включая призы от приглашенных гостей, и премию Дэвида Шеферда. Каждый финалист получит специальный сертификат и сумку.

Сайт конкурса.