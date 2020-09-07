Конкурс

Ингушских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Исцеляющая природа»

0

Фонд дикой природы имени Дэвида Шеперда (Великобритания) приглашает ингушских школьников в возрасте до 16 лет принять участие в международном творческом детском конкурсе мини-выставок на тему «Исцеляющая природа». Работы принимаются до 2 февраля 2021 года.

Участникам-командам предлагается создать творческую инсталляцию на тему: «Исцеляющая природа — планета на грани». Инсталляция должна быть создана с учетом того, чтобы заполнить пространство стены 180×180 см и стола 180×60 см. Для создания мини-выставки можно использовать любые виды искусства. Получившуюся инсталляцию нужно установить в учебном заведении и отправить фотографию и описание в 200 слов. Дополнительно присылается видео (до 3 минут) или презентация PowerPoint, которые будут показаны в Музее естественной истории в случае победы.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте. Дополнительно ссылка на видео, фото и описание высылаются на адрес: jo. elphick@davidshepherd. org с пометкой «Global Canvas submission».

Победители получат призы, включая призы от приглашенных гостей, и премию Дэвида Шеферда. Каждый финалист получит специальный сертификат и сумку.

Сайт конкурса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушская делегация представила республику на форуме «Живые традиции» в Махачкале
19 сентября в Ингушетии пройдет масштабный субботник, в рамках волонтерской акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!»
В Ингушетии прошел фестиваль уличного кино
Прокуратура подключилась к расследованию инцидента с погибшим и пострадавшими на федеральной трассе в Ингушетии
Талантливую молодежь Ингушетии приглашают на конкурс в Русский драмтеатр республики
За сутки в Ингушетии выявили 36 человек, заболевших Covid-19
Ингушский футболист Магомед Оздоев забил гол в ворота сборной Венгрии
В Ингушетии росгвардейцы присоединились к исторической акции «Диктант Победы»
Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс научных работ по вопросам противодействия коррупции
Государственная филармония Ингушетии набирает художественный персонал
Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по кикбоксингу

Главное

Яндекс.Метрика

 