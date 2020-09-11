Ингушских школьников приглашают к участию в международном детском конкурсе рисунков «Гуманность внутри войны»

В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных учебных заведений в возрасте от 7 до 19 лет по трем возрастным категориям: от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 19 лет.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Какой удивительный парень» (на основе книги Фердинандо Пасколо); «Связь поколений»; «Вечная память» (на основе памятников и военных мемориалов); «Память о погибших журналистах в горячих точках».

Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия.

Подача заявок на конкурс бесплатно.

200 отобранных работ будут представлены экспозицией на торжественной церемонии в Италии, в г. Удине, среди которых будут выбраны 20 победителей по номинациям и возрастным категориям.

За лучшие работы в каждой номинации, с учетом возрастной категории, участники будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками, которые будут вручены на официальной церемонии награждения лично или (при невозможности принять участие) высланы по указанному участником в анкете адресу.

Проект «Гуманность внутри войны» основан на историческом рассказе «Какой удивительный парень», написанный Фердинандо Пасколо. В произведении повествуется об итальянском солдате, вначале воевавшим на территории СССР, а потом в партизанском сопротивлении против фашистского режима в Италии.