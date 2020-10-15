Ингушских школьников приглашают к участию в конкурсе чтецов «Живая классика»

Организатором конкурса является Фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации. Участникам мероприятия предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса. Участие в конкурсе является бесплатным.

С положением конкурса можно ознакомиться на его официальном сайте.

Ингушские школьники ежегодно принимают участие в конкурсе «Живая классика». Одним из победителей всероссийского этапа конкурса 2019 года стал Микаил Гайтукиев, который прочел отрывок из произведения Герхарда Гольц-Баумерта «Альфонс Циттербаке».