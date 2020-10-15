Ингушских школьников приглашают к участию в конкурсе чтецов «Живая классика»
Национальная библиотека Ингушетии приглашает школьников республики принять участие в Х Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».
Организатором конкурса является Фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации. Участникам мероприятия предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса. Участие в конкурсе является бесплатным.
С положением конкурса можно ознакомиться на его официальном сайте.
Ингушские школьники ежегодно принимают участие в конкурсе «Живая классика». Одним из победителей всероссийского этапа конкурса 2019 года стал Микаил Гайтукиев, который прочел отрывок из произведения Герхарда Гольц-Баумерта «Альфонс Циттербаке».