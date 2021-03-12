Ингушских школьников обучат способам применения нейросетей в разработке приложений

«Акция представляет собой цикл необычных занятий информатики. Уроки состоят из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Ученики на простых примерах попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей», — сказал представитель ведомства.

По его словам, детей научат подбирать новости по интересам пользователей, а также распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности. Старшие классы узнают, как нейросети применяются в разработке приложений, и смогут пройти все этапы создания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска.

«Урок цифры» реализуется совместно Минпросвещения России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, организацией «Цифровая экономика» и крупнейшими ИТ-компаниями России: фирмой «1С», «Яндекс», «Лабораторией Касперского», «Кодвардс», Mail. Ru Group, а также благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Нейронная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейросетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др.