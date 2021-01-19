Ингушских школьников и студентов колледжей приглашают принять участие в конкурсе «Без срока давности»

Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками конкурса осуществляется самостоятельно. Конкурсное сочинение представляется участником в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа‚ интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии.

В работе можно рассказать:

— об отражении событий войны в истории Ингушетии, города или населенного пункта республики;

— об истории создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;

— о роли войны в истории семьи участника конкурса;

— о жизненном пути участников боевые действий или тружеников тыла;

— о музыкальных произведениях, книгах, документальных и художественных фильмах, созданных в годы войны или посвященных ей;

— о работе поисковых отрядов и волонтерских организаций в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Авторы трех лучших работ по итогам отборочного тура пройдут в федеральный этап конкурса, а их сочинения опубликуют в сборнике. Десять финалистов федерального этапа в каждой из возрастных категорий станут призерами конкурса, а трое лучших — победителями. Педагогов, подготовивших школьников к участию в конкурсе, наградят благодарственными письмами.

Основными задачами конкурса являются воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, недопущение фальсификации фактов о событиях войны, военных преступлениях нацистов и их пособников; приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны, привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.