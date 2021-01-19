Ингушских школьников и студентов колледжей приглашают принять участие в конкурсе «Без срока давности»
Ингушских школьников и студентов колледжей приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», организованного Министерством просвещения РФ.
Региональный этап конкурса продлится до 15 марта. Ответственный оператор в Ингушетии — Министерство образования и науки, Ханиева Мадина Магомедовна (8-8732-22-61-43, 8-962-640-16-00). Победители смогут принять участие в федеральном этапе, который будет проходить с 16 марта по 15 апреля 2021 года.
Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками конкурса осуществляется самостоятельно. Конкурсное сочинение представляется участником в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа‚ интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии.
В работе можно рассказать:
— об отражении событий войны в истории Ингушетии, города или населенного пункта республики;
— об истории создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
— о роли войны в истории семьи участника конкурса;
— о жизненном пути участников боевые действий или тружеников тыла;
— о музыкальных произведениях, книгах, документальных и художественных фильмах, созданных в годы войны или посвященных ей;
— о работе поисковых отрядов и волонтерских организаций в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.
Авторы трех лучших работ по итогам отборочного тура пройдут в федеральный этап конкурса, а их сочинения опубликуют в сборнике. Десять финалистов федерального этапа в каждой из возрастных категорий станут призерами конкурса, а трое лучших — победителями. Педагогов, подготовивших школьников к участию в конкурсе, наградят благодарственными письмами.
Основными задачами конкурса являются воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, недопущение фальсификации фактов о событиях войны, военных преступлениях нацистов и их пособников; приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны, привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.