Конкурс

Ингушских школьников и студентов колледжей приглашают принять участие в конкурсе «Без срока давности»

0

Ингушских школьников и студентов колледжей приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», организованного Министерством просвещения РФ.
Региональный этап конкурса продлится до 15 марта. Ответственный оператор в Ингушетии — Министерство образования и науки, Ханиева Мадина Магомедовна (8-8732-22-61-43, 8-962-640-16-00). Победители смогут принять участие в федеральном этапе, который будет проходить с 16 марта по 15 апреля 2021 года.

Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками конкурса осуществляется самостоятельно. Конкурсное сочинение представляется участником в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа‚ интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии.

В работе можно рассказать:

— об отражении событий войны в истории Ингушетии, города или населенного пункта республики;
— об истории создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
— о роли войны в истории семьи участника конкурса;
— о жизненном пути участников боевые действий или тружеников тыла;
— о музыкальных произведениях, книгах, документальных и художественных фильмах, созданных в годы войны или посвященных ей;
— о работе поисковых отрядов и волонтерских организаций в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Авторы трех лучших работ по итогам отборочного тура пройдут в федеральный этап конкурса, а их сочинения опубликуют в сборнике. Десять финалистов федерального этапа в каждой из возрастных категорий станут призерами конкурса, а трое лучших — победителями. Педагогов, подготовивших школьников к участию в конкурсе, наградят благодарственными письмами.

Основными задачами конкурса являются воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, недопущение фальсификации фактов о событиях войны, военных преступлениях нацистов и их пособников; приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны, привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии определились победители первого регионального конкурса «Проба пера 2020»
Умный информатор: дагестанская поликлиника подключила услугу «Ростелеком Экраны»
В Ингушском НИИ гуманитарных наук подвели итоги работы за 2020 год
В Национальной библиотеке Ингушетии планируют создать Клуб филателистов
В Горском кадетском корпусе была организована военно-тактическая игра лазертаг
Сезон черемши в Ингушетии набирает обороты
В регионе стартовал республиканский конкурс «Библиотеки — избирателям Ингушетии»
Транспортный налог может быть снижен для машин, работающих на природном газе
Ингушский борец классического стиля Бекхан Оздоев завоевал «серебро» чемпионата России
В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19
В Ингушетии вручили награды от Путина студентам и преподавателям, сшившим более 11 тысяч масок для врачей

Главное

Яндекс.Метрика

 