Ингушских работников сферы туризма и сервиса приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Данный конкурс — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», проводится в партнёрстве с Ростуризмом, Росмолодёжью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ) и при поддержке Русского географического общества.

Конкурс «Мастера гостеприимства» нацелен на повышение престижа профессий в сфере гостеприимства, а также на реализацию новых проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Это один из инструментов, который позволяет выделить лидеров отрасли.

Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов, организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны.

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте конкурса до 15 января 2021 года.