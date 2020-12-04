Ингушских работников сферы туризма и сервиса приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»
Ингушских работников сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеров, авторов проектов в сфере гостеприимства приглашают принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
Данный конкурс — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», проводится в партнёрстве с Ростуризмом, Росмолодёжью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ) и при поддержке Русского географического общества.
Конкурс «Мастера гостеприимства» нацелен на повышение престижа профессий в сфере гостеприимства, а также на реализацию новых проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Это один из инструментов, который позволяет выделить лидеров отрасли.
Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов, организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны.
Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте конкурса до 15 января 2021 года.