Проект

Ингушских предпринимателей приглашают принять участие во всероссийском проекте «Голос бизнеса»

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Ингушских предпринимателей и руководителей компаний приглашают принять участие во всероссийском проекте «Голос бизнеса». Проект запущен Аналитическим центром НАФИ в партнерстве с порталом по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» и информационным агентством ТАСС.

«Вы сможете высказать свое мнение в социологических исследованиях по важным для бизнеса темам и получить полезные вознаграждения для вашей компании. Ваш голос поможет улучшить бизнес-среду России», — сказано в релизе.

Чтобы стать участником проекта, нужно пройти мини-опрос и бесплатно зарегистрироваться на сайте . Далее следует регулярно проходить онлайн-опросы по важным для бизнеса темам, за что будут начисляться баллы (один опрос займет в среднем от 5 до 10 минут). Накопленные баллы можно обменять на полезные для бизнеса вознаграждения от партнеров проекта: Тинькофф Банк, VK Business, Деловая среда, Работа. ру, Контур. Бухгалтерия, Контур. Эльба.

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