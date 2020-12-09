Ингушских предпринимателей приглашают на бесплатный вебинар на тему цифровизации экспортной деятельности

Участники мероприятия узнают, каким должен стать экспортёр в эпоху цифровизации бизнеса, как российским предпринимателям получить доступ на международные рынки, какие меры поддержки и сервисы для экспорта сегодня доступны малым и средним предприятиям.

«Экспорт товаров и услуг является основой успешного бизнеса и важнейшим показателем конкурентоспособности национальной экономики. В современных условиях использование цифровых технологий в бизнесе считается залогом высокой эффективности, в том числе и в экспортной деятельности. Как использовать цифровые технологии для успешного экспорта? Почему онлайн-продвижение — лучший способ продаж в эпоху пандемии? Какие сервисы и платформы можно использовать для успешной торговли с другими странами? Об этом и не только пойдёт речь на новом вебинаре «Цифровизация экспортной деятельности», — рассказали организаторы мероприятия.

Стать участником бесплатного вебинара можно по ссылке.