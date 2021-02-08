Ингушских поисковиков приглашают к участию в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

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Российское военно-историческое общество начало прием заявок на участие в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В сезоне 2021 года полевой лагерь сможет принять 500 человек в возрасте от 18 лет.

Ежегодная «Вахта Памяти» пройдет с 17 апреля по 30 апреля на территории сельского поселения Есинка, деревня Толстиково Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала советскому солдату.

В работе экспедиции могут принять участие группы представителей поисковых отрядов, также рассматриваются индивидуальные заявки. Участники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидпоказаниям (в том числе против кори, дифтерии, клещевого энцефалита, столбняка, коронавирусной инфекции).

Для участия в экспедиции «Ржев. Калининский фронт — 2021» необходимо направить в адрес ответственного сотрудника РВИО предварительную заявку в срок до 1 марта 2021 года и подтверждающую заявку — с 15 марта до 1 апреля 2021 года.

Контактное лицо — Петров Александр Евгеньевич, главный специалист департамента региональной политики и поисковой работы РВИО. Телефон: +7(495)648-18-12, доб. 5142. Е-mail: aep@rvio. org.

Положение об экспедиции, формы заявок на участие, согласие на обработку персональных
данных — на сайте.

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