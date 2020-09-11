Ингушских педагогов приглашают в Москву на всероссийский семинар для руководителей вокальных коллективов

Мероприятие пройдет с 22 по 27 ноября 2020 года в Москве. В программе семинара-практикума: лекции, мастер-классы, посещение репетиций учебных музыкальных коллективов, встречи с ведущими преподавателями, музыковедами в жанрах эстрадного и академического хорового искусства.

Для участия в семинаре необходимо направить анкету-заявку не позднее 16 ноября 2020 года по e-mail: music-rusfolk@mail.ru. Заявка и подробности — на сайте. Вызовы-подтверждения об участии будут направлены по мере поступления заявок.

Для обмена опытом участникам семинара необходимо иметь видеозапись своего коллектива на флеш-карте (флеш-накопитель) в формате AVI; MP4.

Справки по телефону (495) 621-79-67 — заведующий отделом музыкального искусства Цеп Анатолий Иванович, специалист по вокально-хоровому искусству отдела музыкального искусства Сизых Денис Юрьевич.