Ингушских педагогов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина»

Организатором конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, сообщила пресс-служба ведомства. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций».

К участию в конкурсе приглашаются педагоги, использующие социально активные технологии воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного образования, а также совершеннолетние студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования педагогической направленности.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения конкурса можно узнать по телефону +7-985-307-8260 (Головин Борис Николаевич), по адресу электронной почты forumpatriot@mail.ru, а также на сайте.