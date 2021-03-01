Ингушских любителей рыбной ловли призвали воздержаться от выхода на лед карабулакского пруда

«Мониторинг, проведённый на городском пруду специалистами МЧС Ингушетии и администрации города, показал, что толщина льда на поверхности водоёма на сегодняшний день составляет 3-4 см. При этих показателях выходить на лёд запрещается, велика вероятность пролома. Надёжным считается лёд толщиной не менее 7 см», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

В этих обстоятельствах, подчеркнул градоначальник Магомед-Башир Осканов, существует необходимость отказа от передвижения по водоёму в целях безопасности, также любителям рыбной ловли следует воздержаться от выхода на водоём ввиду нестабильного ледяного покрова.