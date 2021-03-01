Ингушских любителей рыбной ловли призвали воздержаться от выхода на лед карабулакского пруда
Мэрия Карабулака предупредила граждан об опасности выхода на лёд местного пруда при установившейся погоде.
«Мониторинг, проведённый на городском пруду специалистами МЧС Ингушетии и администрации города, показал, что толщина льда на поверхности водоёма на сегодняшний день составляет 3-4 см. При этих показателях выходить на лёд запрещается, велика вероятность пролома. Надёжным считается лёд толщиной не менее 7 см», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.
В этих обстоятельствах, подчеркнул градоначальник Магомед-Башир Осканов, существует необходимость отказа от передвижения по водоёму в целях безопасности, также любителям рыбной ловли следует воздержаться от выхода на водоём ввиду нестабильного ледяного покрова.