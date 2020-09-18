Конкурс

Ингушских любителей путешествий приглашают побороться за национальную премию «Моя планета — 2020»

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Ингушских путешественников приглашают побороться за национальную премию «Моя планета — 2020», сообщила пресс-служба Русского географического общества.

Организатор ежегодной премии — главный российский телеканал о путешествиях, науке, истории и людях «Моя планета». В рамках премии телеканал отмечает самые смелые идеи и яркие свершения в области путешествий, даёт участникам возможность поделиться с широкой аудиторией своими фотографиями, видеороликами, репортажами из поездок по России и зарубежным странам. Из года в год на соискание премии поступает более 1000 работ.

Номинации конкурса: «Видеорепортаж из путешествия», «Фоторепортаж из путешествия», «Репортаж о путешествии в Covid», «Репортаж о путешествии по России», «Советы путешественникам», «Путешествие выходного дня», «Путешествие на своём транспортном средстве».

«В этом году все мы оказались в необычной ситуации — кто-то застрял в других странах без возможности вернуться в Россию, кто-то не смог отправиться в запланированные поездки по миру, зато не упустил возможность побывать в новых местах внутри страны. Мы надеемся, что в следующем году все снова смогут путешествовать без преград, а пока актуализировали наши номинации с учетом обстоятельств», — говорит главный редактор сайта «Моя планета» Вероника Далецкая.

Приём заявок на премию «Моя планета — 2020» продлится до 5 ноября. Итоги будут подведены 30 ноября.

Подробности на сайте.

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