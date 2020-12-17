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Ингушских любителей географии приглашают на онлайн-игру об Антарктиде

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Русское географическое общество приглашает жителей Ингушетии принять участие в тематической интеллектуальной онлайн-игре «Антарктида. Южное царство льда», посвящённой 175-летию РГО.

Участники посоревнуются в знаниях о самом южном материке планеты, откроют много нового и интересного о таинственном и малоизученном континенте. В завершение игры лучший игрок станет обладателем памятного приза и сертификата от Русского географического общества.

Интеллектуальная онлайн-игра пройдёт 18 декабря в 19:00 (по мск) на платформе myQuiz.ru. Ссылка на платформу. Код для входа в онлайн-игру: 112917.

«Обращаем ваше внимание на то, что онлайн-игра будет запущена ровно в обозначенное время, поэтому просьба проходить регистрацию на платформе заранее, чтобы начать онлайн-игру вовремя. Если участники присоединятся к игре позже, то они пропускают те вопросы, которые уже были завершены», — отметили в пресс-службе РГО.

Также организаторы мероприятия просят при регистрации указывать достоверные персональные данные, иначе результаты участников не будут учитываться при итоговом подсчёте баллов.

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