Семинар

Ингушских хореографов приглашают на республиканский семинар-практикум, посвященный народному танцу

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18 февраля в 11:00 в Республиканском доме народного творчества при участии Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» пройдет семинар-практикум «О, танец, ты великое творенье!» для руководителей культурно-досуговых учреждений и хореографических коллективов республики, сообщает пресс-служба учреждения.

В рамках семинара артисты государственного ансамбля проведут мастер-класс, где покажут гостям мероприятия упражнения классической хореографии, а также танцевальные композиции из репертуара коллектива.

Ведущей мероприятия выступит художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова, в прошлом солистка Чечено-Ингушского государственного ансамбля танца «Вайнах». Вместе со своим бывшим коллегой, солистом ансамбля «Вайнах» Ахмедом Могушковым она исполнит ингушский парный танец.

«Танец в жизни ингушского народа всегда занимал особое место. В ингушском танце не скроешь ничего: ни характера, ни сноровки, ни грации, ни мужества. В каждом из танцев: будь то танец свадебный, танец стариков, юношей или девушек — жизнь народа, его радости, доблесть и героизм, этика и своя философия», — отмечает Эсет Абдурзакова.

Мероприятие состоится по адресу: г. Назрань, ул. Газдиева, 62.

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