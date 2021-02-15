Ингушских хореографов приглашают на республиканский семинар-практикум, посвященный народному танцу

В рамках семинара артисты государственного ансамбля проведут мастер-класс, где покажут гостям мероприятия упражнения классической хореографии, а также танцевальные композиции из репертуара коллектива.

Ведущей мероприятия выступит художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова, в прошлом солистка Чечено-Ингушского государственного ансамбля танца «Вайнах». Вместе со своим бывшим коллегой, солистом ансамбля «Вайнах» Ахмедом Могушковым она исполнит ингушский парный танец.

«Танец в жизни ингушского народа всегда занимал особое место. В ингушском танце не скроешь ничего: ни характера, ни сноровки, ни грации, ни мужества. В каждом из танцев: будь то танец свадебный, танец стариков, юношей или девушек — жизнь народа, его радости, доблесть и героизм, этика и своя философия», — отмечает Эсет Абдурзакова.

Мероприятие состоится по адресу: г. Назрань, ул. Газдиева, 62.