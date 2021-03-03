Мастер-класс

Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»

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Ингушских фотографов и любителей приглашают на мастер-класс «Современная жанровая фотография», который пройдет в Московском лектории Русского географического общества 4 марта в 18:30, сообщила пресс-служба РГО.

Мастер-класс проведёт фотожурналист и фоторедактор, член экспертной комиссии фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Юрий Трубников. Мероприятие будет доступно онлайн.

Юрий Трубников познакомит гостей мастер-класса с многообразием жанров современной фотографии — от пейзажа до спортивной фотографии, со спецификой и функциями жанровой фотографии. Слушатели узнают, как фотография развивается в связи с изменениями в медиапространстве и системе коммуникаций XXI века. Лектор также расскажет о лучших российских и зарубежных фотографах в разных жанрах.

Для посещения мероприятия в Московском лектории РГО необходима предварительная запись на странице лектория в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (укажите фамилию и имя). В случае необходимости принимается запись по телефону 8-800-700-18-45 (соединить с Московским лекторием).

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке, а также на YouTube-канале РГО.

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