Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»

Мастер-класс проведёт фотожурналист и фоторедактор, член экспертной комиссии фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Юрий Трубников. Мероприятие будет доступно онлайн.

Юрий Трубников познакомит гостей мастер-класса с многообразием жанров современной фотографии — от пейзажа до спортивной фотографии, со спецификой и функциями жанровой фотографии. Слушатели узнают, как фотография развивается в связи с изменениями в медиапространстве и системе коммуникаций XXI века. Лектор также расскажет о лучших российских и зарубежных фотографах в разных жанрах.

Для посещения мероприятия в Московском лектории РГО необходима предварительная запись на странице лектория в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (укажите фамилию и имя). В случае необходимости принимается запись по телефону 8-800-700-18-45 (соединить с Московским лекторием).