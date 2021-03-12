Конкурс

Ингушских фотолюбителей приглашают к участию в конкурсе «Моя Россия: традиции и современность — молодёжный формат»

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Ингушских фотолюбителей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя Россия: традиции и современность — молодёжный формат», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Конкурс фототворчества призван способствовать взаимообогащению культур, сохранению единого культурного пространства, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений и укреплению дружеских связей между народами России, воспитанию подрастающего поколения россиян на основе общности корней национальных традиций и эстетических идеалов, сохранения и развития традиций национальных культур народов России.

На конкурс принимаются авторские работы фотографов профессионалов и любителей, клубных фотообъединений, специалистов региональных домов народного творчества без ограничений по возрасту, отражающие национальные особенности традиций народов России.

Каждый автор имеет право подать для участия в конкурсе до 10 фотографий. Две серии до 5 фотографий в каждой, либо одна серия и пять одиночных фотографий, либо 10 одиночных работ на усмотрение автора.

Работы принимаются до 24 сентября 2021 года включительно в электронном виде по адресу: fotokonkurs_cknr@mail. ru, справки по тел.: (495) 621-69-90; (916) 621-02-40, специалист отдела фотоискусства Иванов Дмитрий Николаевич.

Конкурс проводится в два этапа. Отборочный этап продлится до 30 октября. Второй этап приурочен ко Дню народного единства и Дню Конституции Российской Федерации и пройдет в ноябре-декабре. Он подразумевает открытие выставки, подведение итогов конкурса, награждение победителей, проведение творческих мастерских, лекций и круглых столов для участников конкурса, организацию посещения выставки заинтересованной публикой.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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