Ингушских фотолюбителей и профессионалов приглашают к участию в международном конкурсе фотографий гор
Центр искусств и творчества Банфа (Канада) приглашает жителей Ингушетии принять участие в международном конкурсе фотографий гор. Работы принимаются до 1 марта 2021 года.
Принимаются фотографии, которые пробуждают интерес к красоте гор, имеют динамичный и манящий пейзаж или посвящены активному отдыху и спорту в горах. Изображение должно хорошо смотреться как по вертикали, так и по горизонтали.
Технические требования: JPG, размер от 1 до 3 Мбайт. От одного участника принимается до 10 работ. К фото должно быть приложено небольшое описание на английском языке.
Заявки подаются через сайт конкурса.
Победитель получит 3 тысячи канадских долларов.