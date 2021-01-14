Конкурс

Ингушских фотолюбителей и профессионалов приглашают к участию в международном конкурсе фотографий гор

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Центр искусств и творчества Банфа (Канада) приглашает жителей Ингушетии принять участие в международном конкурсе фотографий гор. Работы принимаются до 1 марта 2021 года.

Принимаются фотографии, которые пробуждают интерес к красоте гор, имеют динамичный и манящий пейзаж или посвящены активному отдыху и спорту в горах. Изображение должно хорошо смотреться как по вертикали, так и по горизонтали.

Технические требования: JPG, размер от 1 до 3 Мбайт. От одного участника принимается до 10 работ. К фото должно быть приложено небольшое описание на английском языке.

Заявки подаются через сайт конкурса.

Победитель получит 3 тысячи канадских долларов.

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