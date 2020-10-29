Конкурс

Ингушские журналисты могут принять участие в конкурсе международной премии «Золотое перо»

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Стартовал прием заявок на соискание международной журналистской премии «Золотое перо», он продлится до 15 ноября 2020 года. Мероприятие проводится Министерством информации и печати Чечни при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Кадырова и содействии Союза журналистов ЧР.

Работы принимаются по следующим номинациям:

• Гран-при — специальная премия за лучший материал о политической роли первого Президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова в современной российской истории.

• Телевидение: тематическая программа, информационный сюжет, специальный репортаж.

• Радиовещание: тематическая программа, информационный выпуск, утреннее шоу.

• Печатные и интернет-издания: статья, очерк.

• Фотография: фоторепортаж.

• Блогосфера: блог.

К участию принимаются материалы на русском языке, вышедшие в свет с 1 января 2019 года по 30 октября 2020 года.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре в городе Грозном.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе!

Подробная информация на сайте или по телефону: +7 928-004-90-93.

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