Ингушские журналисты могут принять участие в конкурсе международной премии «Золотое перо»
Стартовал прием заявок на соискание международной журналистской премии «Золотое перо», он продлится до 15 ноября 2020 года. Мероприятие проводится Министерством информации и печати Чечни при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Кадырова и содействии Союза журналистов ЧР.
Работы принимаются по следующим номинациям:
• Гран-при — специальная премия за лучший материал о политической роли первого Президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова в современной российской истории.
• Телевидение: тематическая программа, информационный сюжет, специальный репортаж.
• Радиовещание: тематическая программа, информационный выпуск, утреннее шоу.
• Печатные и интернет-издания: статья, очерк.
• Фотография: фоторепортаж.
• Блогосфера: блог.
К участию принимаются материалы на русском языке, вышедшие в свет с 1 января 2019 года по 30 октября 2020 года.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре в городе Грозном.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе!
Подробная информация на сайте или по телефону: +7 928-004-90-93.