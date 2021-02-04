В рамках юнармейского челленджа участники делились своими фирменными рецептами в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Подведя итоги мероприятия, члены жюри выбрали 5 лучших видеороликов, среди которых работы Цечоевых Маты и Амины и Эгиевых Рабии и Хавы, учащихся малгобекской школы № 20. Сестры Цечоевы приготовили ингушские лепешки чапильгаш, а сестры Эгиевы — ингушский хлеб.

Девочки получили призы от Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».