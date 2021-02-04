Юнармия

Ингушские юнармейцы — в числе лидеров всероссийского челленджа «Готовим с Юнармией»

0

Ингушские юнармейцы стали лидерами всероссийского челленджа «Готовим с Юнармией», сообщили в региональном штабе молодежного движения.

В рамках юнармейского челленджа участники делились своими фирменными рецептами в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Подведя итоги мероприятия, члены жюри выбрали 5 лучших видеороликов, среди которых работы Цечоевых Маты и Амины и Эгиевых Рабии и Хавы, учащихся малгобекской школы № 20. Сестры Цечоевы приготовили ингушские лепешки чапильгаш, а сестры Эгиевы — ингушский хлеб.

Девочки получили призы от Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Стелу около 4 м в высоту с неизученными петроглифами обнаружили археологи в горной Ингушетии
На организацию питания в школах Ингушетии затратят свыше 370 млн руб.
В Ингушетии до конца 2024 года доля детей, охваченных допобразованием, увеличится на 13%
Мэрия Магаса борется с пожароопасными ситуациями
Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом
Комитет по делам молодежи Ингушетии подвел итоги деятельности в 2020 году
С 1 марта диагностическая карта автомобиля будет оформляться в электронном виде
Жительниц отдаленных ингушских сел трудоустроят в перезапускаемую швейную фабрику
Алло, это Мадина: в системе министерства здравоохранения Дагестана появился голосовой помощник с искусственным интеллектом
Мэрия Магаса борется с вандализмом всеми доступными средствами
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев занял второе место на Кубке России по тяжелой атлетике

Главное

Яндекс.Метрика

 