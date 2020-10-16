Ингушские юнармейцы совершили первый прыжок с парашютом с вышки
Ингушские юнармейцы совершили свой первый прыжок с парашютной вышки. Прыжки проходили на территории парашютной вышки в районе Аби-Гув под руководством инструктора Хусена Кодзоева.
Организатором мероприятия стал региональный Минспорт по инициативе начальника штаба «Юнармии» по Ингушетии Мадины Богатыревой.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства республики, прыжкам предшествовала тщательная теоретическая и наземная подготовка. Юнармейцы отработали все элементы.