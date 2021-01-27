Ингушские юнармейцы приняли участие в викторине, посвященной Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Мероприятие прошло в гимназии сельского поселения Али-Юрт Назрановского района. Участников викторины пришли поддержать родные и товарищи активистов.

«Ребята поставили перед собой сложную задачу: доказать всем, что они отлично знают историю блокадного Ленинграда. Они защитили честь своего отряда и показали сверстникам, что юнармейские занятия не проходят зря», — отметила начальник регионального штаба Мадина Богатырева.