Юнармия

Ингушские юнармейцы приняли участие в викторине, посвященной Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Ингушские юнармейцы приняли участие в интерактивной викторине «Непобедимый город», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в региональном штабе «Юнармии».

Мероприятие прошло в гимназии сельского поселения Али-Юрт Назрановского района. Участников викторины пришли поддержать родные и товарищи активистов.

«Ребята поставили перед собой сложную задачу: доказать всем, что они отлично знают историю блокадного Ленинграда. Они защитили честь своего отряда и показали сверстникам, что юнармейские занятия не проходят зря», — отметила начальник регионального штаба Мадина Богатырева.

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