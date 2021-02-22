Акция

Ингушские юнармейцы приняли участие в флешмобе «Защитим ветеранов»

0

Ингушские юнармейцы приняли участие в флешмобе «Защитим ветеранов», старт которому дало Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

«Мы посвятим фронтовикам и труженикам тыла целый медиасборник под названием «Память жива!». Хотите увековечить тех, кто воевал за нашу свободу? Тогда, вперед! Действия просты: выложите в социальной сети фотографию и историю того, о ком хотите рассказать. Это может быть родственник, известный земляк, Герой Советского Союза, легендарная личность, чьим именем названы улица, парк, сквер, школа и т. д. Отметьте пост хештегом #защитимветеранов. Покажем всей стране тех, благодаря кому мы свободны и счастливы!» — призвали юнармейцы.

В акции могут принять участие не только школьники, но и их учителя и родители, а также все желающие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выясняют, кто в городе Назрани незаконно перекрыл мост через канал
На территории КФХ в Ингушетии произошел пожар
В краеведческом музее Ингушетии проходят дни открытых дверей
В Ингушетии от Covid-19 выздоровели почти 13 тыс. человек
В Ингушетии состоится презентация сборника «Я — очевидец», посвященного депортации 1944 года
Рисунки курсантов ГКК Ингушетии пополнили коллекцию международной детской художественной галереи
Русский театр Ингушетии приглашает на онлайн-трансляцию спектакля «Паспорт»
В частном доме в Ингушетии произошел пожар, никто не пострадал
Ингушских школьников приглашают к участию в выставке рисунков к годовщине депортации
В Ингушетии прошел турнир по дзюдо в честь присвоения спортклубу статуса школы олимпийского резерва
Борцы из Ингушетии завоевали три медали первенства России по спорту глухих

Главное

Яндекс.Метрика

 