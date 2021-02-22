Ингушские юнармейцы приняли участие в флешмобе «Защитим ветеранов»

«Мы посвятим фронтовикам и труженикам тыла целый медиасборник под названием «Память жива!». Хотите увековечить тех, кто воевал за нашу свободу? Тогда, вперед! Действия просты: выложите в социальной сети фотографию и историю того, о ком хотите рассказать. Это может быть родственник, известный земляк, Герой Советского Союза, легендарная личность, чьим именем названы улица, парк, сквер, школа и т. д. Отметьте пост хештегом #защитимветеранов. Покажем всей стране тех, благодаря кому мы свободны и счастливы!» — призвали юнармейцы.

В акции могут принять участие не только школьники, но и их учителя и родители, а также все желающие.