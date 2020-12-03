Ингушские юнармейцы приняли участие в акции «Огни памяти» в городе воинской славы Малгобеке

В патриотической акции приняли участие Герои России, депутаты городского совета, сотрудники администрации, представители молодежного совета, зонального центра, афганцы, юнармейцы.

Выступая перед собравшимися, юнармейцы отметили: «Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героический подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останется в наших сердцах чувство безграничной благодарности тем, кто сражался за свободу любимой Родины. Мы постараемся быть достойными потомками того великого поколения и передать светлую память о героях нашим детям и внукам».

Цветы и горящие свечи, символизирующие связь поколений, глубокую благодарность и гордость за подвиг солдат, собравшиеся возложили к мемориалу.

«Каждая свеча — напоминание о тех, кто в 1941 году со школьной скамьи отправился защищать Родину. Таким образом участники акции отдали дань уважения великому подвигу народа, благодаря которому мы живем под мирным небом», — рассказала Мадина Богатырева.