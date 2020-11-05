Ингушские юнармейцы доказали, что знают историю своей страны

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Юнармейский отряд из села Алхасты Сунженского района стал участником военно-исторической викторины «Я — гражданин и патриот России», проводимой сотрудниками Ингушского регионального штаба движения, сообщила газете «Ингушетия» начальник штаба Мадина Богатырева.

Ребята без труда справились с непростыми вопросами викторины, чем порадовали своих наставников.

А воспитанники «Юнармии» еще раз испытали гордость за свое Отечество и его народ, который в тяжелые времена умел объединяться и одерживать победы.

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