Ингушские юнармейцы доказали, что знают историю своей страны
Юнармейский отряд из села Алхасты Сунженского района стал участником военно-исторической викторины «Я — гражданин и патриот России», проводимой сотрудниками Ингушского регионального штаба движения, сообщила газете «Ингушетия» начальник штаба Мадина Богатырева.
Ребята без труда справились с непростыми вопросами викторины, чем порадовали своих наставников.
А воспитанники «Юнармии» еще раз испытали гордость за свое Отечество и его народ, который в тяжелые времена умел объединяться и одерживать победы.