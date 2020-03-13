Ингушские врачи проверили гостиницы, где проживают участники первенства России по греко-римской борьбе

С 12 марта в гостиницах Магаса и Назрани, где проживают участники соревнований, два раза в день бригадой медиков проводится медицинский осмотр вновь прибывших. Всего было осмотрено более 500 человек, случаев коронавируса не зафиксировано.

Кроме того, в Ингушетии проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих из-за рубежа гостей и граждан республики.

По информации пресс-службы Минздрава Ингушетии, для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций.

Напомним, что в Республике Ингушетия случаи заболевания новым коронавирусом (2019-nCoV) не регистрировались.