Ингушские врачи проверили гостиницы, где проживают участники первенства России по греко-римской борьбе
Ингушские врачи проверяют гостиницы, где проживают участники первенства РФ по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова и гости республики.
С 12 марта в гостиницах Магаса и Назрани, где проживают участники соревнований, два раза в день бригадой медиков проводится медицинский осмотр вновь прибывших. Всего было осмотрено более 500 человек, случаев коронавируса не зафиксировано.
Кроме того, в Ингушетии проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих из-за рубежа гостей и граждан республики.
По информации пресс-службы Минздрава Ингушетии, для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций.
Напомним, что в Республике Ингушетия случаи заболевания новым коронавирусом (2019-nCoV) не регистрировались.