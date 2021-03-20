Благотворительность

Ингушские волонтеры подвезли горячий чай и лепешки для водителей фур, застрявших на федеральной трассе

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Молодогвардейцы организовали горячее питание для водителей большегрузов, на протяжении нескольких дней застрявших на федеральной трассе «Кавказ» из-за закрытия Военно-Грузинской дороги, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

По данным пресс-службы, десятки волонтеров, депутаты-единороссы вышли на трассу для оказания помощи людям из близлежащих стран и республики, продолжительное время вынужденным ждать открытия границы. Волонтёры привезли водителям фур ингушские лепешки с творогом «ч1апилгаш», питьевую воду, горячий чай, продукты питания. Водители, не скрывая радости, искренне благодарили их за участие.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УГИБДД по региону, число скопившегося в республике большегрузного автотранспорта может превышать более 500 единиц.

Как писало наше издание, накануне жители Назрановского района Ингушетии, проживающие вдоль федеральной трассы, накормили водителей мясом, сваренным на месте в больших котлах, сладостями, овощами, фруктами, самостоятельно организовать временные пункты приема пищи и обогрева. Застрявшие на федрассе люди разных национальностей: узбеки, русские, грузины, турки, казахи.

Напомним, запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели днем во вторник, ближе к ночи дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии. В пятницу днем путь открыли для легковых автомобилей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии, 19 марта с 19:30 движение всех видов транспорта возобновлено по Военно-Грузинской дороге в штатном режиме.

Эта дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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