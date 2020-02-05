Ингушские вольники выступят на первенстве СКФО в Дагестане

Об этом «Ингушетии» сообщил директор Республиканской школы по вольной борьбе Абабукар Барахоев.

По его информации, республику на данных соревнованиях представят спортсмены 2003 и 2004 годов рождения: Ибрагим Баркинхоев (48 кг), Юсуп Халухаев (55 кг), Ибрагим Евлоев (55 кг) и Магомед Аушев (60 кг). Тренируются борцы под руководством Умара Хаблиева и Магомеда Багатырева. Воспитанники Муссы Дзортова и Ислама Яндиева — Идрис Муцольгов (42 кг) и Рамазан Амхадов (48 кг).

Тяжеловес Рамазан Газдиев (80 кг), который занимается под руководством Магомеда Богатырева и Исрапила Баркенхоева. Подопечные Али Богатырева и Юсупа Муталиева — Ахмед Муружев (55 кг) и Ахмед Богатырев (60 кг). Джамалей Ажигов (65 кг), наставниками которого являются Али Богатырев и Али Коригов. А также Резван Чахкиев (55 кг), который тренируется под руководством Мурада Яндиева и Мухаммеда Богатырева.

Юношеское первенство Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе будет проходить в Хасавюрте с 5 по 9 февраля. В данных соревнованиях традиционно принимают участие несколько сотен спортсменов из всех семи субъектов округа. Они сражаются за комплекты наград, а также путевки на Всероссийские состязания.