Ингушские вольники выступают на турнире по борьбе во Владикавказе

По его информации, для участия в соревнованиях в Северную Осетию отправилась команда из 12 борцов вольного стиля в возрасте от 13 до 17 лет, а также их наставники.

Сегодня в 10:00 начнутся предварительные встречи у представителей весовых категорий 32, 38, 41, 52, 62, 75 и +85 кг, а в 18:00 в этих весах определятся победители.

Первыми на ковер выйдут Абдул-Салам Илиев (38 кг), Акрамат Шакриев (52 кг), Абубакар Ильясов (52 кг), Саид Дзауров (52 кг), Магомед Илиев (62 кг) и Ахмед Пиев (75 кг).

Завтра в борьбу за награды вступят спортсмены весовых категорий 35, 41, 48, 57, 68 и 85 кг. Ингушетию в этих категориях будут представлять Яков Чилиев (35 кг) и Ибрагим Зурабов (85 кг).

В завершающий день турнира определят сильнейших представители категорий 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг. Честь республики будут защищать Идрис Муцольгов (48 кг), Юсуп Халухаев (60 кг), Ахмед Богатырев (60 кг) и Али Шакриев (80 кг).