Ингушские вольники выступают на турнире по борьбе во Владикавказе
Воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе принимают участие во Всероссийском турнире «Лучший детский тренер», который сегодня стартует во Владикавказе. Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель спортивного учреждения Абабукар Барахоев.
По его информации, для участия в соревнованиях в Северную Осетию отправилась команда из 12 борцов вольного стиля в возрасте от 13 до 17 лет, а также их наставники.
Сегодня в 10:00 начнутся предварительные встречи у представителей весовых категорий 32, 38, 41, 52, 62, 75 и +85 кг, а в 18:00 в этих весах определятся победители.
Первыми на ковер выйдут Абдул-Салам Илиев (38 кг), Акрамат Шакриев (52 кг), Абубакар Ильясов (52 кг), Саид Дзауров (52 кг), Магомед Илиев (62 кг) и Ахмед Пиев (75 кг).
Завтра в борьбу за награды вступят спортсмены весовых категорий 35, 41, 48, 57, 68 и 85 кг. Ингушетию в этих категориях будут представлять Яков Чилиев (35 кг) и Ибрагим Зурабов (85 кг).
В завершающий день турнира определят сильнейших представители категорий 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг. Честь республики будут защищать Идрис Муцольгов (48 кг), Юсуп Халухаев (60 кг), Ахмед Богатырев (60 кг) и Али Шакриев (80 кг).