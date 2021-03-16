Турнир

Ингушские «воительницы» постреляют на пейнтбольном турнире в горах республики

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11 апреля на территории всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе организуют любительский женский турнир по пейнтболу, сообщил газете «Ингушетия» представитель курорта во вторник.

«Состязания проводятся федерацией пейнтбола Ингушетии совместно с пейнтбольным клубом республики при всесторонней поддержке администрации курорта «Армхи». Победителей соревнований ждут различные призы и кубки от организаторов», — сказал собеседник издания.

По его словам, команда, оказавшаяся на первой позиции, получит сертификат на сумму 25 тыс. руб., за второе место — 15 тысяч, за третье — 10 тыс. руб.

Напомним, в Карабулаке совсем недавно провели первый открытый региональный турнир по пейнтболу среди девушек. Инициатором и организатором соревнований в честь Международного женского дня выступил местный молодежный совет при поддержке администрации города. По итогам напряжённых баталий победительницей стала команда «Алькатрас», представляющая карабулакский пейнтбольный клуб с таким же названием.

Пейнтбол в переводе с английского означает «шарик с краской». Суть игры заключается в том, чтобы поразить соперника (врага) из пневматического устройства, стреляющего желатиновыми шариками. Это маркеры, заправленные не выделяющей вредных веществ краской, враг поражен, если на его одежду попала такая краска.

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