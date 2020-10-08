Ингушские ученые представили республику на международном научном форуме в Геленджике

Форум является ежегодной международной и межрегиональной платформой для диалога представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и институтов гражданского общества с целью формирования научно-методического обеспечения государственной культурной политики, а также политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны и использования культурного наследия.

На открытии форума директор ИнгНИИ Нина Барахоева вручила медали «250 лет единения Ингушетии с Россией» директору Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Ирине Горловой и другим сотрудникам. Кроме того, Южному филиалу была передана печатная продукция ингушского института.

Кандидат философских наук, ученый секретарь ИнгНИИ Лемка Агиева выступила с докладом «Мемориалы «Девять башен» и «Башня Согласия»: достопримечательности современного каменного зодчества ингушей», а кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка Ингушского госуниверситета Мадина Мальсагова представила доклад «Лингвистические аспекты генологических проблем ингушского нартоведения».