Ингушские тхэквондисты завоевали семь медалей на Первенстве Владикавказа
Бойцы из Ингушетии завоевали семь медалей различного достоинства на Первенстве Владикавказа по тхэквондо «Кубок снежного барса».
В турнире принимали участие юниоры 2002-2004, юноши 2005-2007 и дети 2008-2009 годов рождения. По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, золотыми медалистами соревнований стали братья Абдул-Хаким и Абдул-Малик Кодзоевы, оба в весе до 28 кг. Илез Гадаборшев также стал обладателем высшей награды в весовой категории до 45 кг. Арби Аушев взял «серебро» турнира в весе до 37 кг. Асхаб Боков (26кг), Шарип Мурзабеков (37кг), Илез Камурзоев (30кг) — бронзовые призеры соревнований.
Победителей и призёров в каждой весовой категории наградили медалями и дипломами соответствующих степеней. Тренируются спортсмены у Ахмеда Камурзоева, Султана Полонкоева, Ибрагима Цицкиева, Илеза Камурзоева, Тамерлана Муцольгова и Мусы Эстамирова.