Тхэквондо

Ингушские тхэквондисты завоевали семь медалей на Первенстве Владикавказа

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Бойцы из Ингушетии завоевали семь медалей различного достоинства на Первенстве Владикавказа по тхэквондо «Кубок снежного барса».

В турнире принимали участие юниоры 2002-2004, юноши 2005-2007 и дети 2008-2009 годов рождения. По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, золотыми медалистами соревнований стали братья Абдул-Хаким и Абдул-Малик Кодзоевы, оба в весе до 28 кг. Илез Гадаборшев также стал обладателем высшей награды в весовой категории до 45 кг. Арби Аушев взял «серебро» турнира в весе до 37 кг. Асхаб Боков (26кг), Шарип Мурзабеков (37кг), Илез Камурзоев (30кг) — бронзовые призеры соревнований.

Победителей и призёров в каждой весовой категории наградили медалями и дипломами соответствующих степеней. Тренируются спортсмены у Ахмеда Камурзоева, Султана Полонкоева, Ибрагима Цицкиева, Илеза Камурзоева, Тамерлана Муцольгова и Мусы Эстамирова.

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