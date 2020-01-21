Ингушские тхэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Дагестане

Об этом «Ингушетии» сообщил один из наставников юных спортсменов, Ибрагим Цицкиев.

«Исе Камурзоеву не было равных в категории до 30 кг, Муслим Мурзабеков стал вторым в том же весе», — сказал тренер.

По информации Цицкиева, бронзовые медали завоевали: Джабраил Картоев (28 кг), Ибрагим Аушев (28 кг), Абдул-Хаким Кодзоев (30 кг), Исмаил Эсмурзиев (37 кг) и Шарип Мурзабеков (37 кг).

Отметим, что золотую, серебряную и бронзовую награду в копилку республиканской сборной принесли воспитанники первой школы Карабулака. Тренируют бойцов Ибрагим Цицкиев и Илез Камурзоев. Бронзовыми призерами также стали подопечные Султана Полонкоева, Ахмеда Камурзоева, Тимура Муцольгова и Мусы Астемирова.

Открытый межрегиональный турнир по тхэквондо ВТФ среди юношей на призы спортклуба «Спарта» проходил в столице Дагестана 19 января. За награды состязаний сражались более 400 спортсменов из СКФО и других регионов России, а также полсотни представителей Азербайджана.