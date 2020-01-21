Тхэквондо

Ингушские тхэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Дагестане

0

«Золото», «серебро» и 5 бронзовых наград завоевали ингушские бойцы на открытом межрегиональном турнире по тхэквондо ВТФ среди юношей на призы спортивного клуба «Спарта» в Махачкале.

Об этом «Ингушетии» сообщил один из наставников юных спортсменов, Ибрагим Цицкиев.

«Исе Камурзоеву не было равных в категории до 30 кг, Муслим Мурзабеков стал вторым в том же весе», — сказал тренер.

По информации Цицкиева, бронзовые медали завоевали: Джабраил Картоев (28 кг), Ибрагим Аушев (28 кг), Абдул-Хаким Кодзоев (30 кг), Исмаил Эсмурзиев (37 кг) и Шарип Мурзабеков (37 кг).

Отметим, что золотую, серебряную и бронзовую награду в копилку республиканской сборной принесли воспитанники первой школы Карабулака. Тренируют бойцов Ибрагим Цицкиев и Илез Камурзоев. Бронзовыми призерами также стали подопечные Султана Полонкоева, Ахмеда Камурзоева, Тимура Муцольгова и Мусы Астемирова.

Открытый межрегиональный турнир по тхэквондо ВТФ среди юношей на призы спортклуба «Спарта» проходил в столице Дагестана 19 января. За награды состязаний сражались более 400 спортсменов из СКФО и других регионов России, а также полсотни представителей Азербайджана.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП
Спасатели МЧС Ингушетии и добровольцы нашли потерявшихся в лесу сборщиков черемши
В результате столкновения двух автомобилей марки «Мерседес» в Ингушетии пострадали несколько человек
Еще двоих участников протестных акций в Магасе осудили по делу об избиении полицейских
Спасатели МЧС по Ингушетии ищут двух местных жителей, пропавших при сборе черемши
В декабре 2019 года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии увеличился на 0,4%
Более 300 автомашин проверили ингушские автоинспекторы в ходе рейда
Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился многотомным сборником публикаций об Идрисе Базоркине
В Пседахе состоялась беседа для школьников о вреде наркомании
В Ингушетии 86-летний пенсионер скончался в результате наезда авто
В Ингушетии более 500 семей из Чечни нуждаются в улучшении жилищных условий

Главное

Яндекс.Метрика

 