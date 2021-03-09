Ингушские театры в 2021 году получат субсидии в размере 44,2 млн рублей на поддержку творческой деятельности

Помимо средств национального проекта «Культура», учреждениям культуры республики выделяются денежные средства на поддержку творческой деятельности из других источников. Так, в 2020 году Министерством культуры Ингушетии в рамках партийного проекта «Единой России» были выделены субсидии республиканским театрам в размере 22,49 млн рублей на проведение фестивалей, театральных постановок и гастролей.

Из 8,3 млн рублей направлено на поддержку творческой деятельности единственного театра юного зрителя в Назрани, а остальная сумма распределена между Русским государственным музыкально-драматическим театром, Ингушским государственным драматическим театром имени Идриса Базоркина и муниципальным театром «Студия театра и кино «БАРТ».