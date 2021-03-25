Ингушские студенты станут волонтерами проекта рейтингового голосования за объекты благоустройства

«В мероприятии приняли участие представители администрации города, местного законодательного собрания, молодёжного совета Карабулака. Заместитель главы города Азраил Джандигов ознакомил присутствующих на встрече студентов с основными нюансами голосования, которое будет проходить в этом году в период с 26 апреля по 30 мая в режиме онлайн на специализированной платформе в интернете», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Спикеры попросили студентов принять активное участие в рейтинговом голосовании, оказывать содействие в информировании граждан. Азраил Джандигов призвал учащихся колледжа стать волонтёрами проекта, они будут помогать жителям Карабулака разобраться в процессе голосования, содействовать в проведении мероприятия. На это обращение откликнулась часть студентов из зала, которые изъявили желание поучаствовать в этом важном деле в качестве добровольных помощников.