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Ингушские студенты станут волонтерами проекта рейтингового голосования за объекты благоустройства

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Студентам Карабулакского медико-технологического колледжа разъяснили актуальные аспекты предстоящего рейтингового голосования по отбору общественных территорий, благоустройство которых планируется в 2022 году.

«В мероприятии приняли участие представители администрации города, местного законодательного собрания, молодёжного совета Карабулака. Заместитель главы города Азраил Джандигов ознакомил присутствующих на встрече студентов с основными нюансами голосования, которое будет проходить в этом году в период с 26 апреля по 30 мая в режиме онлайн на специализированной платформе в интернете», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Спикеры попросили студентов принять активное участие в рейтинговом голосовании, оказывать содействие в информировании граждан. Азраил Джандигов призвал учащихся колледжа стать волонтёрами проекта, они будут помогать жителям Карабулака разобраться в процессе голосования, содействовать в проведении мероприятия. На это обращение откликнулась часть студентов из зала, которые изъявили желание поучаствовать в этом важном деле в качестве добровольных помощников.

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