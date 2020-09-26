Ингушские студенты-спасатели принимают участие в межрегиональных соревнованиях

В течение нескольких дней ребятам необходимо пройти такие испытания, как кросс на 1000 метров, оказание первой помощи пострадавшему, письменное тестирование, подъем и спуск пострадавшего с учебной башни и акватория с помощью альпинистского снаряжения.

По итогам отборочных региональных соревнований, команда победителей примет участие уже на Всероссийских состязаниях студенческих спасательных отрядов.

Отметим, что в связи с реализацией на территории России комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарно — эпидемиологического благополучия населения в период распространения Covid-19, соревнования проходят дистанционно, без выезда команд-участниц за пределы своих субъектов, говорится в релизе.