Ингушские студенты провели в Москве футбольный турнир на Кубок Постпредства

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, в спортивном мероприятии приняли участие более 60 ребят. Турнир прошел между 8 командами из следующих вузов: Финансового университета, РАНХиГС, МГЮА, ПМГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и других вузов.

«В равной борьбе были определены победители. Первое место завоевала команда студентов из Финансового университета при правительстве РФ «Аланы». Команда «Реал Мадрид», состоящая из студентов МГЮА имени О. Е. Кутафина заняла второе место, а третье место досталось команде «ДАИМ» из Ассоциации ингушской молодежи. Все победители были награждены памятными медалями и кубками. Это была по-настоящему достойная, яркая и интересная игра!» — рассказали в Постпредстве.

Было отмечено, что на турнире были отобраны лучшие игроки для создания ингушской сборной по футболу. В последующем планируется провести первенство СКФО.