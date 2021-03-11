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Ингушские студенты, освобожденные из каирской тюрьмы, проходят санаторное лечение

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Освобожденные из тюремного заключения в Египте и депортированные в Россию ингушские студенты Аушев, Плиев и Чемурзиев направлены на курортно-санаторное лечение в одну из здравниц Ставропольского края. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Омбудсмен Ибрагим Цечоев и министр здравоохранения Рукият Торшхоева приняли прямое участие в оказании этим ребятам необходимой медицинской помощи.

После двухлетнего заключения в каирской тюрьме состояние здоровья российских студентов было оценено ингушскими врачами как тяжелое. Они получили квалифицированную помощь в больницах республики и сейчас находятся на санаторном лечении.

Напомним, что пятерых российских студентов, уроженцев Ингушетии, задержали в августе 2018 года в Каире, где они получали религиозное образование. В апреле 2019 года им было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с запрещенной в России судом террористической организацией «Исламское государство».

Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой об экстрадиции на родину уроженцев Ингушетии. Основанием для обращения к каирским властям послужило то, что российские граждане более двух лет находятся под стражей без вынесения какого-либо судебного решения.

Троих из пяти задержанных студентов из Ингушетии, благодаря усилиям МИД страны и республиканских властей, вернули в страну в январе этого года. Работа по возвращению Али Дзейтова продолжается, а судьба пятого студента Хизира Дугиева до сих пор остается неизвестной.

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