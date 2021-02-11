Выставка

Ингушские студенты достойно представили республику на выставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа

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Студенты агроинженерного факультета Ингушского государственного университета приняли участие в ХV Выставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие состоялось в Кабардино-Балкарском государственном университете в Нальчике и было приурочено ко Дню российской науки. Его цель — стимулирование инновационной деятельности молодых ученых Юга России, повышение интереса к созданию наукоемкой и высокотехнологичной продукции, востребованной рынком.

В рамках выставки было представлено около 80 проектов из разных областей науки. Тематика проектов охватывала широкий круг вопросов: новации в сельском хозяйстве, медицине, строительстве и промышленности, новые методы в производственных процессах, материалы нового поколения, социальные проекты, а также робототехника, инновационные информационные технологии.

Студенты ИнгГУ представили на выставке два проекта: подкапывающего рабочего органа «Прутковый лемех» для картофелеуборочных машин и «Комбинированный почвообрабатывающий агрегат» для использования в приствольных полосах молодого сада.

Представившим проект «Прутковый лемех» М. Плиевой и М. Могушкову присуждено первое место в номинации «Лучшая презентация выставки». Кроме того, Магомед Могушков получил диплом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов за проект машины для уборки картофеля.

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