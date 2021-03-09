Ингушские спортсмены завоевали медали на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Хасавюрте

Ханиев выступил в весовой категории до 70 кг и получил право участия в юниорском первенстве России по вольной борьбе — 2021.

Кроме того, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», ингушский спортсмен Али Цокаев стал серебряным призёром этих соревнований в весовой категории до 74 кг и получил право участия в юниорском первенстве России. Тренер — Асхаб Гагиев.