Борьба

Ингушские спортсмены завоевали медали на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Хасавюрте

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Ингушский спортсмен Магомед-Тагир Ханиев стал бронзовым призёром первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Хасавюрте.

Ханиев выступил в весовой категории до 70 кг и получил право участия в юниорском первенстве России по вольной борьбе — 2021.

Кроме того, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», ингушский спортсмен Али Цокаев стал серебряным призёром этих соревнований в весовой категории до 74 кг и получил право участия в юниорском первенстве России. Тренер — Асхаб Гагиев.

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