Ингушские спортсмены завоевали две золотые медали на городском турнире по вольной борьбе в Ставрополе
Ингушские спортсмены, представляющие спортивный клуб «Кушт», успешно выступили на городском турнире по вольной борьбе «Дружба» среди юношей 2004-2005 и 2006-2008 годов рождения, который завершился в Ставрополе.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, на соревнованиях спортсмены из республики завоевали две золотые медали.
Победу одержали Ахмед Ахильгов в весовой категории до 44 кг и Абдуллах Торшхоев в весовой категории до 57 кг.