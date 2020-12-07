Ингушские спортсмены завоевали две золотые медали на городском турнире по вольной борьбе в Ставрополе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, на соревнованиях спортсмены из республики завоевали две золотые медали.

Победу одержали Ахмед Ахильгов в весовой категории до 44 кг и Абдуллах Торшхоев в весовой категории до 57 кг.