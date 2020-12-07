Борьба

Ингушские спортсмены завоевали две золотые медали на городском турнире по вольной борьбе в Ставрополе

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Ингушские спортсмены, представляющие спортивный клуб «Кушт», успешно выступили на городском турнире по вольной борьбе «Дружба» среди юношей 2004-2005 и 2006-2008 годов рождения, который завершился в Ставрополе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, на соревнованиях спортсмены из республики завоевали две золотые медали.

Победу одержали Ахмед Ахильгов в весовой категории до 44 кг и Абдуллах Торшхоев в весовой категории до 57 кг.

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