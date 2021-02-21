Ингушские спортсмены завоевали две путевки на чемпионат России по вольной борьбе

На турнире СКФО во Владикавказе «бронзу» в весовой категории до 70 кг завоевал Мурад Евлоев. Он провел пять схваток, и в бронзовом финале одолел Анзора Ионова из Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Еще один борец из Ингушетии Адам Гагиев остановился в шаге от медали, заняв пятое место и завоевав, таким образом, путевку на чемпионат страны.

В соревнованиях принимали участие порядка 300 атлетов.