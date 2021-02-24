Единоборства

Ингушские спортсмены завоевали две медали на первенстве СКФО по самбо

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Ингушские спортсмены привезли две медали с первенства СКФО по самбо среди юношей 12-14 лет в Нальчике.

«Мальсагов Микаил стал серебряным призером в весовой категории до 50 кг, Базгиев Адам выиграл «бронзу» в весе до 42 кг. Оздоев Юсуп, Нагоев Муслим и Султыгов Магомед заняли пятое место, что обеспечило им путевку на первенство страны, которое пройдет в конце марта в Новороссийске. Тренеры спортсменов — Чахкиев Ахмед, Султыгов Магомед, Чахкиев Исмаил, Мальсагов Магомед, Бекбузаров Рашид», — сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минспорта.

В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов, которые боролись за медали и право выступить на первенстве России. Ингушскую школу самбо представляли 11 спортсменов, два из которых и стали призерами соревнований.

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