Вольная борьба

Ингушские спортсмены выступят в предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе в Бурятии

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Сегодня, 11 марта, в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе — 2021.

На данном чемпионате выступят также и ингушские спортсмены: Мурад Евлоев в весовой категории до 70 кг и Адам Гагиев в весовой категории до 86 кг. Оба борца представляют спортивный клуб «Кушт».

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в чемпионате принимают участие спортсмены из 41 региона России — среди них 62 мастера спорта и 8 заслуженных мастеров спорта.

Трансляция чемпионата осуществляется на YouTube-канале Telesport. Финалы будут транслироваться на «Матч ТВ».

Напомним, этот чемпионат России по вольной борьбе считается квалификационным. Лучшие борцы, выступающие в весовых категориях до 57 и до 86 кг, получат право защитить честь страны на Олимпиаде в Токио.

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