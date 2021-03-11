Ингушские спортсмены выступят в предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе в Бурятии

На данном чемпионате выступят также и ингушские спортсмены: Мурад Евлоев в весовой категории до 70 кг и Адам Гагиев в весовой категории до 86 кг. Оба борца представляют спортивный клуб «Кушт».

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в чемпионате принимают участие спортсмены из 41 региона России — среди них 62 мастера спорта и 8 заслуженных мастеров спорта.

Трансляция чемпионата осуществляется на YouTube-канале Telesport . Финалы будут транслироваться на «Матч ТВ».

Напомним, этот чемпионат России по вольной борьбе считается квалификационным. Лучшие борцы, выступающие в весовых категориях до 57 и до 86 кг, получат право защитить честь страны на Олимпиаде в Токио.