Бокс

Ингушские спортсмены успешно выступили в Санкт-Петербурге на Всероссийских соревнованиях по боксу

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Ингушские спортсмены успешно выступили в Санкт-Петербурге на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова», памяти почётного президента AIBA, среди юниоров.

На данных соревнованиях боксёры завоевали две золотые медали. Исмаил Ганижев, представляющий Тульскую область, занял первое место в весовой категории до 81 кг. Саид Алмазов, представляющий Москву, — первое место в весовой категории до 91 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», оба боксёра финальные поединки выиграли единогласным решением. Данный турнир является одним из отборов в юниорскую сборную России по боксу.

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