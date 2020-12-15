Ингушские спортсмены успешно выступили в Санкт-Петербурге на Всероссийских соревнованиях по боксу

На данных соревнованиях боксёры завоевали две золотые медали. Исмаил Ганижев, представляющий Тульскую область, занял первое место в весовой категории до 81 кг. Саид Алмазов, представляющий Москву, — первое место в весовой категории до 91 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», оба боксёра финальные поединки выиграли единогласным решением. Данный турнир является одним из отборов в юниорскую сборную России по боксу.