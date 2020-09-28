Дзюдо

Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге

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Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях Вооружённых сил на Кубок Я. Керода по дзюдо.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», турнир является отборочным на чемпионат России, который пройдёт в ноябре в Хабаровске.

Результаты ингушских дзюдоистов: Ахмед Богатырёв — третье место в весовой категории до 66 кг; Адам Барахоев — второе место в весовой категории до 73 кг; Урусхан-Бек Балаев — второе место в весовой категории до 81 кг; Джафар Костоев — второе место в весовой категории до 90 кг; Хамзат Хамхоев — третье место в весовой категории до 100 кг; Вахид Даурбеков — третье место в весовой категории свыше 100 кг.

Напомним, Ярослав Керод родился в 1934 году, борьбой увлекся в 1950-м. На его счету множество медалей, в чемпионате СССР по самбо он завоевал три золота — в 1961, 1963 и 1965 годах. Керод был старшим тренером сборной Ленинграда. В 1985-2004 годах стоял на посту старшего тренера сборных СССР и России по дзюдо, а также являлся членом тренерского совета Ленинграда и Всесоюзной (ставшей впоследствии Всероссийской) федерации дзюдо. Скончался Ярослав Керод 12 июня 2019 года, в возрасте 84-х лет.

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