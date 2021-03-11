Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Орле
Сразу три представителя Ингушетии заняли пьедестал на Всероссийском турнире по дзюдо среди мужчин до 23 лет на призы ОГФСО «Юность России» в весовой категории до 73 кг.
«Победителем и обладателем путевки на первенство России стал Магомед-Амин Цечоев (СК «Чингиз»), в финале он победил Доку Эльмурзаева из Ленинградской области, в этой же весовой категории «бронзу» завоевали Ислам Угурчиев и Аслан Камурзоев.
Тренеры спортсменов — Мальсагов Магомед, Муталиев Адам, Муталиев Руслан, Бузуртанов Астемир», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходят в городе Орел с 10 по 11 марта. Данный турнир является отборочным на первенство России по дзюдо, к участию допускаются сильнейшие спортсмены, прошедшие региональный отбор.
Напомним, один из ингушских призёров соревнований, Аслан Камурзоев, учится в училище олимпийского резерва в Москве и тренируется под руководством тренера Манучехра Кодири.