Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по смешанным единоборствам АСА 111
В Москве завершился профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам ACA 111, в рамках которого ингушский спортсмен Лом-Али Нальгиев нокаутом одержал победу над своим соперником.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», ещё один ингушский боец смешанных единоборств Абубакар Местоев выиграл свой бой единогласным решением.
Лига Absolute Championship Akhmat провела в Москве ярчайший турнир, главные события которого стали олицетворением зрелищности, непредсказуемости и бойцовского характера.