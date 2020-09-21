Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по смешанным единоборствам АСА 111

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», ещё один ингушский боец смешанных единоборств Абубакар Местоев выиграл свой бой единогласным решением.

Лига Absolute Championship Akhmat провела в Москве ярчайший турнир, главные события которого стали олицетворением зрелищности, непредсказуемости и бойцовского характера.